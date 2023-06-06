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Путин наградил посла РФ в Южной Корее орденом Почета

Президент РФ Владимир Путин наградил посла России в Республике Корея Андрея Кулика орденом Почета. Указ главы государства опубликован во вторник.

Путин наградил посла РФ в Южной Корее орденом Почета
© РИА Новости

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную службу наградить: Кулика Андрея Борисовича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Корея", - говорится в тексте указа.

Кроме того, орденом Дружбы награжден постпред РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Виктор Васильев, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены заместители директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Александр Кондаков и Дмитрий Рыковсков. Знаком отличия "За безупречную службу" XXX лет награжден глава российской миссии при Палестинской национальной администрации в городе Рамалле Гоча Буачидзе.

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