Путин наградил посла РФ в Южной Корее орденом Почета

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную службу наградить: Кулика Андрея Борисовича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Корея", - говорится в тексте указа.

Кроме того, орденом Дружбы награжден постпред РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Виктор Васильев, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены заместители директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Александр Кондаков и Дмитрий Рыковсков. Знаком отличия "За безупречную службу" XXX лет награжден глава российской миссии при Палестинской национальной администрации в городе Рамалле Гоча Буачидзе.