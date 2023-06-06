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Небензя: Россия созовет заседание Совбеза ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия планирует созвать заседание Совбеза ООН, посвященное разрушению Каховской ГЭС, передает РИА Новости.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой. Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за "старых повреждений".

Компания "Укргидроэнерго" заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Министр обороны Шойгу обвинил в подрыве сооружений Каховской ГЭС Киев.

СМИ сообщили о рухнувшей опоре Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дамбу Каховской ГЭС Киев физически не смог бы подорвать извне.

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