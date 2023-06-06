Россия решительно осудила разрушение Киевом Каховской ГЭС

В МИД РФ заявили, что Российская Федерация решительно осуждает разрушение Киевом Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), которое привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Как указали в министерстве, подрыв дамбы плотины этого объекта гражданской инфраструктуры вызвал значительный подъем уровня воды вниз по течению реки Днепр.

"Затоплены населенные пункты, тысячи человек нуждаются в эвакуации. Она уже началась. Колоссальный ущерб от этой диверсии киевского режима нанесен сельскому хозяйству региона и экосистеме устья Днепра. В результате неминуемого обмеления Каховского водохранилища будет затруднено водоснабжение Крыма, нарушится мелиорация сельскохозяйственных земель Херсонской области", - говорится в заявлении.

В ведомстве также назвали случившееся террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев подорвал сооружения Каховской ГЭС, что привело к затоплению территорий. До этого мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев говорил, что самый страшный возможный исход из-за разрушений на Каховской гидроэлектростанции миновал.