Россия решительно осудила разрушение Киевом Каховской ГЭС

В МИД РФ заявили, что Российская Федерация решительно осуждает разрушение Киевом Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), которое привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Как указали в министерстве, подрыв дамбы плотины этого объекта гражданской инфраструктуры вызвал значительный подъем уровня воды вниз по течению реки Днепр.
"Затоплены населенные пункты, тысячи человек нуждаются в эвакуации. Она уже началась. Колоссальный ущерб от этой диверсии киевского режима нанесен сельскому хозяйству региона и экосистеме устья Днепра. В результате неминуемого обмеления Каховского водохранилища будет затруднено водоснабжение Крыма, нарушится мелиорация сельскохозяйственных земель Херсонской области", - говорится в заявлении.
В ведомстве также назвали случившееся террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев подорвал сооружения Каховской ГЭС, что привело к затоплению территорий. До этого мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев говорил, что самый страшный возможный исход из-за разрушений на Каховской гидроэлектростанции миновал.
В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой. Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за "старых повреждений". Компания "Укргидроэнерго" заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.