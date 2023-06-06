Путин назначил Елену Ардабьеву замминистра юстиции

Ранее Ардабьева возглавляла в Минюсте департамент экономического и гражданского законодательства.

30 мая президент освободил от должности замминистра юстиции Алису Безродную. В Минюсте сообщили, что она покидает министерство из-за перехода на новую работу.

В ведомстве подчеркнули, что Безродная долгое время возглавляла «одно из самых трудоемких и сложных направлений» - курировала департамент экономического законодательства и департамент регистрации нормативных актов.