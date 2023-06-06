Путин назначил Елену Ардабьеву замминистра юстиции
Президент РФ Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву заместителем главы Минюста. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее Ардабьева возглавляла в Минюсте департамент экономического и гражданского законодательства.
30 мая президент освободил от должности замминистра юстиции Алису Безродную. В Минюсте сообщили, что она покидает министерство из-за перехода на новую работу.
В ведомстве подчеркнули, что Безродная долгое время возглавляла «одно из самых трудоемких и сложных направлений» - курировала департамент экономического законодательства и департамент регистрации нормативных актов.
Должность замминистра Безродная занимала с 1 апреля 2019 года.
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