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Путин назначил Елену Ардабьеву замминистра юстиции

Президент РФ Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву заместителем главы Минюста. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин назначил Елену Ардабьеву замминистра юстиции
© РИА Новости

Ранее Ардабьева возглавляла в Минюсте департамент экономического и гражданского законодательства.

30 мая президент освободил от должности замминистра юстиции Алису Безродную. В Минюсте сообщили, что она покидает министерство из-за перехода на новую работу.

В ведомстве подчеркнули, что Безродная долгое время возглавляла «одно из самых трудоемких и сложных направлений» - курировала департамент экономического законодательства и департамент регистрации нормативных актов.

Должность замминистра Безродная занимала с 1 апреля 2019 года.

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