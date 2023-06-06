Захарова заявила о бездействии ООН в связи с угрозами подрыва Каховской ГЭС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила генеральному секретарю ООН о письме постпреда России при организации Василия Небензи об угрозах подрыва Каховской ГЭС, которое было оставлено без должной реакции. О бездействии организации она заявила в Telegram-канале.
«21 октября 2022 года постпред России при ООН Василий Небензя направил генеральному секретарю ООН письмо о планах киевского режима по разрушению Каховской ГЭС. Вопрос к генсекретарю ООН: что было сделано?» — написала дипломат.
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что обстрел объекта производился в ночь с 5 на 6 июня, около 02:00. Он назвал произошедшее серьезнейшим терактом, детали которого будут изучены подробно.