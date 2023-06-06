Захарова заявила о бездействии ООН в связи с угрозами подрыва Каховской ГЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила генеральному секретарю ООН о письме постпреда России при организации Василия Небензи об угрозах подрыва Каховской ГЭС, которое было оставлено без должной реакции. О бездействии организации она заявила в Telegram-канале.