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В Кремле ответили на вопрос о влиянии ситуации на Каховской ГЭС на спецоперацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами не стал отвечать на вопрос, как разрушения на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) могут сказаться на проведении специальной военной операции.

В Кремле ответили на вопрос о влиянии ситуации на Каховской ГЭС на спецоперацию
© РИА Новости

"Это вопрос к Министерству обороны, не могу рассуждать на эту тему", - сказал он.

Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация отвергает обвинение Украины в подрыве Каховской ГЭС. В совершении диверсии на гидроэлектростанции представитель Кремля обвинил Киев.

Также Песков со ссылкой на экспертов сообщил, что подрыв Каховской ГЭС не несет рисков для Запорожской атомной электростанции, но детали стоит уточнять у специалистов. Пресс-секретарь российского главы государства также отметил, что в Крыму предусмотрен запас прочности по обеспечению водой за счет запасов местных водохранилищ.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за "старых повреждений".

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