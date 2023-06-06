Володин заявил о рухнувшем плане «Барбаросса-2»

План «Барбаросса-2» Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнул. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин.

Так спикер ГД отреагировал на сообщения украинских СМИ и российских военных корреспондентов о боевых действиях в зоне спецоперации, которые в Киеве назвали контрнаступлением. По сообщению Володина, в результате попытки контрнаступления ВСУ не имели успеха, но при этом понесли огромные потери в живой силе и технике.

«Успехов нет. Цели и задачи не достигаются, потери огромные», — написал политик в своем блоге.