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Володин заявил о рухнувшем плане «Барбаросса-2»

План «Барбаросса-2» Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнул. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин.

Так спикер ГД отреагировал на сообщения украинских СМИ и российских военных корреспондентов о боевых действиях в зоне спецоперации, которые в Киеве назвали контрнаступлением. По сообщению Володина, в результате попытки контрнаступления ВСУ не имели успеха, но при этом понесли огромные потери в живой силе и технике.

В Минобороны Украины заявили, что ВСУ "на некоторых направлениях" переходят в наступление

«Успехов нет. Цели и задачи не достигаются, потери огромные», — написал политик в своем блоге.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что ВСУ уже перешли в контрнаступление. Она сообщила о попытках ведения наступательных действий на нескольких направлениях фронта и добавила, что их эпицентром станет направление Бахмута (украинское название Артемовска). В свою очередь, Минобороны России рассказало о срыве попытки ВСУ провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении.

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