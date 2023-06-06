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В Кремле ответили на вопрос о введении военного положения в приграничных регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о возможности введения военного положения или мобилизации на приграничных территориях, в том числе в Брянской и Белгородской областях. Об этом он сообщил журналистам.

Песков ответил на вопрос о введении военного положения в приграничных регионах
© ТАСС

"Мне неизвестно об этом", - ответил он на соответствующий вопрос.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ответ на атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву необходимо ввести военное положение в Российской Федерации.

По его мнению, "необходимо объявить военное положение в России", а для этого использовать все предназначенные боевые ресурсы. Таким образом он хочет "смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам "украинские военные". Кадыров считает, что украинских военных и политиков не существует, а есть "только террористы".

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В итоге в столице были повреждены три дома.

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