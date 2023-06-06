Песков прокомментировал ситуацию с массовым отравлением сидром

Представитель Кремля сослался на то, что это информация не для конфернец-колла (не для брифинга - прим.).

Почти 30 человек умерли в результате отравления напитком "Мистер Сидр" в российских регионах, более 50 человек пострадали, состояние многих из них оценивается как тяжелое. Больше всего летальных исходов в Ульяновской области. Также стало известно о новых случаях отравления в других регионах. В ряде точек продаж, где торговали смертельно опасным сидром, не было никаких документов на напиток — ни сертификатов качества, ни деклараций о безопасности продукции.