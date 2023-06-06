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Песков прокомментировал ситуацию с гибелью почти 30 человек от отравления сидром

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не захотел комментировать информацию о гибели почти 30 человек в результате отравления контрафактным алкоголем.

Песков прокомментировал ситуацию с массовым отравлением сидром
© РИА Новости

Представитель Кремля сослался на то, что это информация не для конфернец-колла (не для брифинга - прим.).

В свою очередь бывший руководитель Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко ранее высказал мнение, что массовое отравление россиян сидром могло произойти в результате теракта.

Если это так, подробную информацию должна предоставить Федеральная служба безопасности России, заявил Песков.

Почти 30 человек умерли в результате отравления напитком "Мистер Сидр" в российских регионах, более 50 человек пострадали, состояние многих из них оценивается как тяжелое. Больше всего летальных исходов в Ульяновской области. Также стало известно о новых случаях отравления в других регионах. В ряде точек продаж, где торговали смертельно опасным сидром, не было никаких документов на напиток — ни сертификатов качества, ни деклараций о безопасности продукции.

Подробнее — в материале "Газеты.Ru".

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