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В Херсонской области обвинили Киев в разрушении Каховской ГЭС

Власти Херсонской области возложили на Киев ответственность за разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщает ТАСС.

В Херсонской области обвинили Киев в разрушении Каховской ГЭС
© Lenta.ru

«Гидроэлектростанция неоднократно обстреливалась на протяжении всего прошлого года. Существуют многочисленные фото и видео обстрелов, в том числе с использованием РСЗО HIMARS», — заявил советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

Он отметил, что официальный Киев поспешил обвинить в разрушении ГЭС Россию.

«Свои фейки Украина сопровождала фотографиями проведения плановых сбросов воды», — сказал чиновник.

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