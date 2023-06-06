В Херсонской области обвинили Киев в разрушении Каховской ГЭС

Власти Херсонской области возложили на Киев ответственность за разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщает ТАСС.
«Гидроэлектростанция неоднократно обстреливалась на протяжении всего прошлого года. Существуют многочисленные фото и видео обстрелов, в том числе с использованием РСЗО HIMARS», — заявил советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
Он отметил, что официальный Киев поспешил обвинить в разрушении ГЭС Россию.
«Свои фейки Украина сопровождала фотографиями проведения плановых сбросов воды», — сказал чиновник.