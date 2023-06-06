В МИД РФ заявили о работе над арбитражем против США из-за невыдачи виз

Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил о планах Москвы продолжить работу над запуском арбитража в ООН против США в связи с невыдачей виз российским делегациям, передает РИА Новости.

Он напомнил о том, что генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш не торопится инициировать данную процедуру. При этом Ильичев указал на наличие у генсека прямого поручения государств-членов, которое уполномочивает его начать арбитражную процедуру.

По его словам, Россия поднимает данный вопрос в ходе каждого заседания Шестого комитета и комитета по сношениям со странами пребывания.

Директор департамента заявил о намерении продолжать работать в этом направлении. Однако, как уточнил он, инициатором должен выступить генсек.