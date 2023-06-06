Лавров: Европа выбрала путь войны с Россией

«Насчет Европы. В нашей Концепции внешней политики сказано (если простым языком), что Европа выбрала путь войны с нами. Нам, конечно, все равно жить с ними вместе "бок о бок". Но если это война, то мы должны достичь своих целей. У нас они гораздо более благородные по сравнению с европейцами. Они хотят чужого, а мы – своего», - сказал политик в ходе визита на 201-ю российскую военную базу в Таджикистане.