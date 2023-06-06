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Лавров: Европа выбрала путь войны с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Европа выбрала путь войны с нашей страной.

Лавров: Европа выбрала путь войны с Россией
© ТАСС

«Насчет Европы. В нашей Концепции внешней политики сказано (если простым языком), что Европа выбрала путь войны с нами. Нам, конечно, все равно жить с ними вместе "бок о бок". Но если это война, то мы должны достичь своих целей. У нас они гораздо более благородные по сравнению с европейцами. Они хотят чужого, а мы – своего», - сказал политик в ходе визита на 201-ю российскую военную базу в Таджикистане.

Лавров добавил, что Москва, в отличие от Вашингтона, всегда была гостеприимной и "не хотела чужого". Глава МИД отметил, что сейчас Россия подает пример, делая все, чтобы в мире не было несправедливости.

«Стараемся на основе материальных гарантий, которые наши вооруженные силы делают "на земле" в виде наших оборонительных действий, подготовки к любым развитиям событий (особенно сейчас в период специальной военной операции) в дополнение к шагам по отстаиванию родины, ее чести, достоинства и будущего, опираясь на эти достижения, делаем все, чтобы в мире не было несправедливости. Во многом подаем пример», - подытожил Сергей Лавров.

Ранее глава МИД России сообщил, что страны коллективного Запада постоянно ищут дополнительные направления, где можно открыть против РФ дополнительные фронты и насадить русофобию в умах людей.

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