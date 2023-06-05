Небензя прокомментировал предложения Гросси по безопасности ЗАЭС

Россия и так исполняет пять пунктов по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, которые предложил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, никаких резолюций не требуется. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает «РИА Новости».

Ранее Гросси, выступая на заседании Совбеза ООН, предложил пять принципов по защите ЗАЭС. При этом, по словам Небензя, РФ и так их придерживается.

«Нам не нужны для этого никакие резолюции или заявления», — сказал он.

Небензя назвал проблемой «стыдливое молчание всех умалчивающих, откуда прилетают снаряды на ЗАЭС». Он указал, что предположения о том, что это делает РФ означает, что эти люди «не дружат со здравым смыслом».