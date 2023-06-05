ЕС ввел санкции против девяти россиян

Евросоюз ввел персональные санкции против девяти россиян. В черный список попали замминистра юстиции Олег Свириденко и судья Мосгорсуда Сергей Подопригоров. Об этом пишет ТАСС.

В постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза» в понедельник, 5 июня, эта мера объясняется тем, что попавшие под рестрикции лица якобы нарушили права человека в деле публициста Владимира Кара-Мурзы* (признан в РФ иноагентом).

Напомним, что 17 апреля 2023 года писатель был приговорен к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, а также осуществлении деятельности нежелательной НПО.

Ранее сообщалось, что в ЕС осудили приговора Кара-Мурзе. Во внешнеполитической службе подчеркнули, что действия России являются «неприемлемыми».