США расширили санкции против России, сообщает американский Минфин. В ограничительные списки включили семь физических лиц и одно юридическое лицо.

Это означает блокировку имеющихся активов лиц и организаций, вошедших в список, на американской территории, запрет на ведение бизнеса с ними для американцев, а также ограничения на въезд в страну.

Основание для введения данных санкций в Штатах пока не раскрыли.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Россию, однако в Москве к этому уже адаптировались.

По словам представителя Кремля, страны, которые испытывают давление Вашингтона, уже к нему привыкли и намерены дальше развивать друг с другом взаимовыгодные и уважительные отношения.