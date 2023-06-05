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США расширили санкции против России

США расширили санкции против России, сообщает американский Минфин. В ограничительные списки включили семь физических лиц и одно юридическое лицо.

Это означает блокировку имеющихся активов лиц и организаций, вошедших в список, на американской территории, запрет на ведение бизнеса с ними для американцев, а также ограничения на въезд в страну.

Основание для введения данных санкций в Штатах пока не раскрыли.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Россию, однако в Москве к этому уже адаптировались.

По словам представителя Кремля, страны, которые испытывают давление Вашингтона, уже к нему привыкли и намерены дальше развивать друг с другом взаимовыгодные и уважительные отношения.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что консолидация россиян превысила 90% на фоне санкций и клеветы Запада. Президент РФ отметил, что противники РФ надеются расчленить ее и использовать в своих корыстных интересах. Однако они не осознают, что национальное и культурное многообразие РФ делает ее сильнее.

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