В Совфеде поддержали денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю

Комитет Совета Федерации по международным делам единогласно рекомендовал одобрить закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Как писала «Парламентская газета», договор был внесен в Государственную Думу 24 мая.

В документе отмечается, что в результате принятия в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей возникла новая ситуация, в которой берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат только РФ. В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства, возникла необходимость денонсации этого соглашения.