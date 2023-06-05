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В Совфеде поддержали денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю

Комитет Совета Федерации по международным делам единогласно рекомендовал одобрить закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В Совфеде поддержали денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю
© Парламентская газета

Как писала «Парламентская газета», договор был внесен в Государственную Думу 24 мая.

В документе отмечается, что в результате принятия в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей возникла новая ситуация, в которой берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат только РФ. В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства, возникла необходимость денонсации этого соглашения.

Договор был заключен 24 декабря 2003 года в Керчи. В соглашении подчеркивалась важность Азовского моря для развития России и Украины, а также сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса. Киев денонсировал соглашение в феврале 2023 года. Государственная Дума денонсировала соглашение 1 июня.

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