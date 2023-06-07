Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю

Совет Федерации в среду, 7 июня, одобрил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Россия и Украина подписали договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива в 2003 году. Согласно документу, при необходимости государства заключат соглашение о разграничении акватории государственной границей.

После освобождения территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей, Украина утратила выход к акватории Азовского моря, передает сайт Совфеда.

Президент РФ Владимир Путин 24 мая внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В этот же день парламент РФ принял на рассмотрение упомянутую инициативу. В феврале текущего года украинские власти денонсировали все существующие договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.