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Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю

Совет Федерации в среду, 7 июня, одобрил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю
© РИА Новости

Россия и Украина подписали договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива в 2003 году. Согласно документу, при необходимости государства заключат соглашение о разграничении акватории государственной границей.

После освобождения территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей, Украина утратила выход к акватории Азовского моря, передает сайт Совфеда.

Президент РФ Владимир Путин 24 мая внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В этот же день парламент РФ принял на рассмотрение упомянутую инициативу. В феврале текущего года украинские власти денонсировали все существующие договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.

Также в середине мая в Госдуме приняли закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. С начала 1990-х годов Договор перестал быть актуальным в силу военно-политических изменений, прежде всего связанных с расширением НАТО

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