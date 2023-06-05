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В МИД РФ заявили об отсутствии перспектив для зерновой сделки

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что власти России не видят перспектив для продления зерновой сделки с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Замминистра добавил, что возобновились инспекции судов в рамках зерновой сделки, передает ТАСС. Также дипломат подчеркнул, что условия по зерновой выставляются Киевом, а не Москвой, а вопрос экспорта аммиака включен в сделку.

Зерновую сделку двух стран, срок которой истекал 18 мая, ранее продлили еще на два месяца.

Зачем Россия опять продлила зерновую сделку

Гарантами зерновой сделки выступают Турция и ООН. Россия в рамках сделки получила гарантии для экспорта своего зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).

Планировалось, что сделка будет продлеваться на 120 дней, но в Кремле заявили, что российские условия не выполняются - в том числе сохраняются препятствия для покупок российского зерна (Россельхозбанк отключен от международной системы платежей SWIFT).

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