Песков назвал фейком показанное в некоторых телесетях «экстренное обращение Путина»

"[Обращения] точно не было. Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио "Мир" и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы", - сказал представитель Кремля.