Песков ответил на вопрос об украинском наступлении
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать новости об украинском наступлении и посоветовал обратить внимание на заявления Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.
Песков подчеркнул, что тема украинского наступления связана с ходом спецоперации, «поэтому здесь абсолютная прерогатива у министерства обороны».
«Вы видели сегодняшнее заявление, которое было сделано ведомством», - сказал он.
В последние несколько месяцев появляется информация о готовящемся наступлении Украины. Журнал Newsweek писал со ссылкой на утечку секретных документов Пентагона, что наступление ВСУ запланировано на 30 апреля, а украинский премьер Денис Шмыгаль допускал, что оно может начаться только летом 2023 года.
В мае президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно больше времени, чтобы начать наступление, так как ВСУ все еще ждут поставок военной помощи.
В Минобороны РФ сообщили, что 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Российские военные подчеркнули, что «своих задач противник не добился, успеха не имел».