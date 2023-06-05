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В Кремле назвали тревожными сообщения о попытке госпереворота в Киргизии

В Кремле внимательно следят за новостями, поступающими из Кыргызстана по поводу попытки госпереворота. Об этом на брифинге для журналистов сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали сообщения о попытке госпереворота в Киргизии
© РИА Новости

"Безусловно, такие очень тревожные новости поступают. Поэтому мы внимательно отслеживаем эти новости", - сказал он представителям СМИ.

Но, по словам Пескова, более детальной информацией в Кремле не располагают.

Ранее киргизские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что сотрудники Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана провели массовое задержание участников возможного госпереворота.

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