В Кремле прокомментировали сообщения о попытке госпереворота в Киргизии

В Кремле назвали тревожными сообщения о попытке госпереворота в Киргизии
В Кремле внимательно следят за новостями, поступающими из Кыргызстана по поводу попытки госпереворота. Об этом на брифинге для журналистов сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Безусловно, такие очень тревожные новости поступают. Поэтому мы внимательно отслеживаем эти новости", - сказал он представителям СМИ.
Но, по словам Пескова, более детальной информацией в Кремле не располагают.
Ранее киргизские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что сотрудники Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана провели массовое задержание участников возможного госпереворота.