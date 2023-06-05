В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина с посланником Папы Римского

Комментируя планы Путина, представитель Кремля отметил, что в графике президента пока нет встречи с кардиналом. При этом он не исключил такую возможность.

Ранее сообщалось, что посланник Папы Римского приедет в Киев «для попытки урегулировать кризис». Его поездка завершится во вторник, 6 июня. Сам понтифик уже выдвинул план мирного урегулирования конфликта на Украине, но стороны его не приняли. Так, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк подчеркнул, что должно быть обеспечено «полное согласие с точкой зрения Киева на вывод российских войск».