Песков оценил заявление Салливана

"Разумеется, мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам. И затем уже можно будет рассматривать предлагаемые форматы диалога. РФ остается открытой к диалогу, мы считаем это чрезвычайно важным, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение", - сказал Песков.