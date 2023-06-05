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Песков назвал важным и позитивным заявление Салливана

Россия остается открытой к диалогу с США по контролю над вооружениями, но Москва ждет конкретных предложений от Вашингтона по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков оценил заявление Салливана
© РИА Новости

В беседе с журналистами представитель Кремля назвал "важным и позитивным" заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что США готовы к диалогу с РФ по контролю над вооружениями без предварительных условий.

"Разумеется, мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам. И затем уже можно будет рассматривать предлагаемые форматы диалога. РФ остается открытой к диалогу, мы считаем это чрезвычайно важным, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение", - сказал Песков.

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