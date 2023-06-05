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МИД РФ приветствовал усилия стран по мирному урегулированию на Украине

Москва приветствует усилия любых государств, которые направлены на мирное решение украинского кризиса. Об этом заявил в понедельник ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя информацию о плане Индонезии по мирному урегулированию конфликта на Украине.

МИД РФ приветствовал усилия стран по мирному урегулированию на Украине
© РИА Новости

"Мы приветствуем усилия любых государств, которые направлены на мирное решение этого конфликта", - сказал замминистра.

"Насколько я знаю, официально у нас информации об этом нет, но мы слышали об этом из сообщений СМИ", - добавил Руденко.

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