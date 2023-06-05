Посол РФ заявил, что США продолжает оказывать давление на Индию

По его словам, преследуется цель «оторвать» страну от России, однако Нью-Дели важно поддержание дружественных отношений с Москвой. Как считает дипломат, Индия не поступится национальными интересами. При этом политику в этом плане Вашингтон формулирует открыто.

Отмечается, что Россия стала для Индии крупнейшим партнером в нефтяной сфере. За 2022 год поставки в эту страну увеличились в 12 раз. При этом двустороннее торгово-экономическое сотрудничество не ограничивается энергетикой, в числе ключевых приоритетов Москвы и Нью-Дели — совместные проекты в горнорудной и химической отрасли, металлургии и железнодорожном машиностроении. В экономическом плане РФ и Индия продолжают создавать механизмы, позволяющие работать вне зависимости от односторонних санкций в отношении Москвы.