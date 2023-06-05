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Посол РФ заявил, что США продолжает оказывать давление на Индию с целью отделить ее от РФ

Давление американских властей на Индию продолжается, сообщают «Известия» со ссылкой на посла РФ в Индии Дениса Алипова.

Посол РФ заявил, что США продолжает оказывать давление на Индию
© EPA

По его словам, преследуется цель «оторвать» страну от России, однако Нью-Дели важно поддержание дружественных отношений с Москвой. Как считает дипломат, Индия не поступится национальными интересами. При этом политику в этом плане Вашингтон формулирует открыто.

Алипов указал, что в условиях противостояния РФ с Западом Индия проводит взвешенную политику, показывая самостоятельность в принятии решений.

Отмечается, что Россия стала для Индии крупнейшим партнером в нефтяной сфере. За 2022 год поставки в эту страну увеличились в 12 раз. При этом двустороннее торгово-экономическое сотрудничество не ограничивается энергетикой, в числе ключевых приоритетов Москвы и Нью-Дели — совместные проекты в горнорудной и химической отрасли, металлургии и железнодорожном машиностроении. В экономическом плане РФ и Индия продолжают создавать механизмы, позволяющие работать вне зависимости от односторонних санкций в отношении Москвы.

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