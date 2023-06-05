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Слуцкий назвал требование Бельгии к Киеву попыткой отмежеваться

Требование Брюсселя объяснений от Киева об использовании оружия бельгийского производства в Белгородской области, это попытка отмежеваться от вовлеченности в конфликт вокруг бывшей советской республики, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий.

Слуцкий назвал требование Бельгии к Киеву попыткой отмежеваться
© РИА Новости

По его словам, «требование объяснений от собственных марионеток — жалкая попытка отмежеваться от вовлеченности в украинский конфликт».

«Не хотят ли бельгийцы сами объясниться, почему западное оружие стреляет в россиян?», — задался вопросом парламентарий.

Слуцкий указал, что западные страны превратились в коллективного спонсора терроризма. Отмечается, что только прекращение поставок вооружений Украине позволит избежать новых жертв, трагедий и разрушений.

Ранее Министерство иностранных дел и Министерство обороны Бельгии при первой возможности обратятся к украинским властям за разъяснениями из-за использования бельгийского оружия в Белгородской области России со стороны Киева.

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