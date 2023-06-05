Слуцкий назвал требование Бельгии к Киеву попыткой отмежеваться

По его словам, «требование объяснений от собственных марионеток — жалкая попытка отмежеваться от вовлеченности в украинский конфликт».

«Не хотят ли бельгийцы сами объясниться, почему западное оружие стреляет в россиян?», — задался вопросом парламентарий.

Слуцкий указал, что западные страны превратились в коллективного спонсора терроризма. Отмечается, что только прекращение поставок вооружений Украине позволит избежать новых жертв, трагедий и разрушений.