Песков рассказал, что Путин остается "на посту" круглые сутки
В Кремле не стали раскрывать подробности о том, как оповещают президента в случае ЧП, если оно происходит в позднее или раннее время суток, как это было, например, с атакой беспилотников Москвы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал этот процесс "внутренней кухней".
"Я вам скажу так: президент такой страны, как Российская Федерация, фактически круглые сутки на посту", - отметил он в интервью программе "Москва.Кремль.Путин".
Этот фрагмент опубликован в телеграм-канале Павла Зарубина.
Песков также сообщил, что в день самой атаки беспилотников Путин постоянно получал доклады от Минобороны, МЧС, губернатора Подмосковья и мэра Москвы, общение проходило в том числе по телефону. По итогам, по словам представителя Кремля, президент дал некоторые указания и как глава государства, и как верховный главнокомандующий.