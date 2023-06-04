Песков рассказал, что Путин остается "на посту" круглые сутки

В Кремле не стали раскрывать подробности о том, как оповещают президента в случае ЧП, если оно происходит в позднее или раннее время суток, как это было, например, с атакой беспилотников Москвы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал этот процесс "внутренней кухней".