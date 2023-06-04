В Госдуме предложили запретить термин «чайлдфри»

В России стоит запретить термин «чайлдфри» и начать называть вещи своими именами. С таким предложением в Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

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«Заметьте, президент не произносит такие слова, как "чайлдфри". Это мы начинаем загонять в какие-то рамки, давать определения. Я считаю, что такие определения нужно убирать. Это термин не наш», — сказала она.

По мнению депутата, если перевести слово с английского, получишь нечто вроде «я против детей», а говорить такое захотят уже далеко не все.

Буцкая также отметила, что подобной идеологии придерживаются те, кто не могут по физиологическим причинам иметь детей.

«Когда ты общаешься с теми, кому за 30-35 лет, теми, кому пора родить, ты понимаешь, что в словах "я не хочу" корень находится в "я не могу"», — убеждена она.