Депутат Госдумы заявил о «потерянном смысле» некоторых целей спецоперации

Некоторые цели российской спецоперации на Украине уже «потеряли смысл». Об этом на форсайт-форуме «Какая Украина нам нужна?» заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передает РБК.

«Денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл...», — заявил политик.

Он отметил, что пока Россия «не продемонстрировала таких победных результатов, которых мы хотели бы сами себе поставить в заслугу». При этом он выразил уверенность в необходимости продолжать СВО, поскольку мирное урегулирование станет поражением изначального замысла.