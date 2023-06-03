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Володин передал Эрдогану поздравление от Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану поздравление со вступлением в должность президента от главы России Владимира Путина. Об этом пишет РИА «Новости».

Володин передал Эрдогану поздравление от Путина
©  пресс-служба Госдумы

Отмечается, что в субботу, 3 июня, Эрдоган принял руководителей иностранных делегаций.

«Вячеслав Володин передал Реджепу Тайипу Эрдогану теплые слова приветствия от Владимира Путина», - отметили в пресс-службе Госдумы.

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Кроме того, турецкий лидер в рамках церемонии коротко побеседовал с Володиным.

Напомним, что на прошедших в мае 2023 года президентских выборах Эрдоган одержал победу над кандидатом от оппозиции. За него проголосовали 52% избирателей.

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