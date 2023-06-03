Володин передал Эрдогану поздравление от Путина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану поздравление со вступлением в должность президента от главы России Владимира Путина. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что в субботу, 3 июня, Эрдоган принял руководителей иностранных делегаций.
«Вячеслав Володин передал Реджепу Тайипу Эрдогану теплые слова приветствия от Владимира Путина», - отметили в пресс-службе Госдумы.
Кроме того, турецкий лидер в рамках церемонии коротко побеседовал с Володиным.
Напомним, что на прошедших в мае 2023 года президентских выборах Эрдоган одержал победу над кандидатом от оппозиции. За него проголосовали 52% избирателей.