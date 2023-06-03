Медведев объяснил Кастро позицию России по блокаде Кубы

Медведев на встрече с Кастро: позиция России по блокаде Кубы не изменилась
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с лидером Кубинской революции Раулем Кастро сделал ряд заявлений по международной повестке. В частности, он заметил, что позиция России по блокаде Кубы со стороны западных стран остается неизменной. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что США ввели дискриминационные экономические меры против Кубы в 1960 году. В настоящее время Вашингтон и Брюссель заявляют о готовности снять санкции в том случае, если Гавана проведет ряд реформ и прекратит сотрудничество в военной сфере с другими государствами.
Медведев подчеркнул, что санкционная политика западных стран противоречит нормам международного права.
Зампред Совбеза подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает за незамедлительное снятие санкций с Гаваны.
Ранее российские дипломаты раскритиковали высказывания о возможной судьбе Кубы главы евродипломатии Жозепа Борреля.