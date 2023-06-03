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Медведев на встрече с Кастро: позиция России по блокаде Кубы не изменилась

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с лидером Кубинской революции Раулем Кастро сделал ряд заявлений по международной повестке. В частности, он заметил, что позиция России по блокаде Кубы со стороны западных стран остается неизменной. Об этом пишет РИА «Новости».

Медведев объяснил Кастро позицию России по блокаде Кубы
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Отмечается, что США ввели дискриминационные экономические меры против Кубы в 1960 году. В настоящее время Вашингтон и Брюссель заявляют о готовности снять санкции в том случае, если Гавана проведет ряд реформ и прекратит сотрудничество в военной сфере с другими государствами.

Медведев написал новый пост «об отъехавших» из России

Медведев подчеркнул, что санкционная политика западных стран противоречит нормам международного права.

Зампред Совбеза подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает за незамедлительное снятие санкций с Гаваны.

Ранее российские дипломаты раскритиковали высказывания о возможной судьбе Кубы главы евродипломатии Жозепа Борреля.

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