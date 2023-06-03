В Кремле высказались о готовности Путина к переговорам для достижения целей СВО

Президент России Владимир Путин готов к диалогу для достижения целей специальной военной операции (СВО) иными путями, чем на поле боя. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе « Москва . Кремль. Путин», его цитирует ТАСС .

«Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем СВО. Если это будет возможно, это будет предпочтительно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что такой возможности препятствуют страны Запада, которые не предоставляют иного варианта решения конфликта на Украине, чем на поле боя.

Ранее Песков, отвечая на вопрос, готова ли Москва к переговорам с кем-либо из представителей нынешней киевской власти, усомнился в том, что об этом может идти речь. Он объяснил, что это связано с тем, что какие-либо переговоры с российской властью законодательно запрещены на Украине.