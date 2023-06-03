Ушаков рассказал о контактах России и США

"Некоторые контакты существуют, но не периодически. Время от времени", - ответил представитель Кремля на вопрос, есть ли сейчас хоть какие-то контакты у РФ с США. По словам Ушакова, по дипломатической линии есть контакты между МИД РФ и американским посольством, а также между Госдепом и российским посольством в США, "в том числе и о визах".