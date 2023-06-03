Ушаков рассказал о контактах России и США

Россия и США продолжают время от время контакты по дипломатической линии, а также по специальным каналам по вопросу обмена заключенными. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", фрагмент эфира которой выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
"Некоторые контакты существуют, но не периодически. Время от времени", - ответил представитель Кремля на вопрос, есть ли сейчас хоть какие-то контакты у РФ с США. По словам Ушакова, по дипломатической линии есть контакты между МИД РФ и американским посольством, а также между Госдепом и российским посольством в США, "в том числе и о визах".
"Обмены обсуждаются по специальным каналам, тоже время от времени", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, обсуждаются ли обмены заключенными.