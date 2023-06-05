Захарова назвала опасностью для стран Балтии их "натоцентричные режимы"

"Если Кая говорит о малых прибалтийских странах, то им опасен не мифический агрессор, а как раз их натоцентричные режимы. Благодаря их деятельности эти государства утратили независимость, промышленность, науку и какую-либо свободу. Надо ли напоминать, что за последние 30 лет население Эстонии уменьшилось на 15%. При этом сегодня 330 тыс. из 1,3 млн жителей Эстонии находятся за чертой бедности на фоне того, что более половины принадлежащих эстонским домохозяйствам богатств и имуществ сосредоточены в руках евроориентированных элит, составляющих менее 5% населения, в том числе таких наследственных политиков и по совместительству профессиональных русофобов, как сама Кая. И все эти цифры на фоне непрекращающихся многолетних дотаций", - написала Захарова в понедельник в своем телеграм-канале.