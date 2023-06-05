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Захарова назвала опасностью для стран Балтии их "натоцентричные режимы"

Натоцентричные правительства, а не "мифический агрессор" представляют действительную угрозу для стран Балтии. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что Россия якобы виновата в расширении НАТО.

Захарова назвала опасностью для стран Балтии их "натоцентричные режимы"
© ТАСС

"Если Кая говорит о малых прибалтийских странах, то им опасен не мифический агрессор, а как раз их натоцентричные режимы. Благодаря их деятельности эти государства утратили независимость, промышленность, науку и какую-либо свободу. Надо ли напоминать, что за последние 30 лет население Эстонии уменьшилось на 15%. При этом сегодня 330 тыс. из 1,3 млн жителей Эстонии находятся за чертой бедности на фоне того, что более половины принадлежащих эстонским домохозяйствам богатств и имуществ сосредоточены в руках евроориентированных элит, составляющих менее 5% населения, в том числе таких наследственных политиков и по совместительству профессиональных русофобов, как сама Кая. И все эти цифры на фоне непрекращающихся многолетних дотаций", - написала Захарова в понедельник в своем телеграм-канале.

Дипломат также добавила, что "жизнь рядом с агрессором это как раз про историю России", на которую именно с Запада "постоянно нападали".

Ранее Каллас заявила, что нахождение рядом с Россией "не оставило Эстонии и некоторым другим странам другого выбора, кроме как обратиться к НАТО за гарантией безопасности".

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