В Кремле заявили о готовности вести диалог с США о ядерном вооружении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Вашингтон готов вести диалог с Москвой о контроле над вооружениями без предварительных условий.

«Это важное и позитивное заявление. Разумеется, мы рассчитываем, что оно будет подкреплено шагами, затем уже можно будет рассматривать предлагаемые форматы диалога», — сказал представитель Кремля.

«В таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявления в прессе очень сложно, тем более, когда мы испытываем острейший дефицит доверия в наших двусторонних отношениях», — подчеркнул Песков.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на ежегодном заседании Ассоциации по контролю над вооружениями, что власти страны готовы вести диалог с Россией и Китаем о контроле над вооружениями без предварительных условий. По его словам, США «готовы работать с Россией над тем, как управлять ядерными рисками и разрабатывать архитектуру контроля над вооружениями после 2026 года», не дожидаясь урегулирования двусторонних «разногласий».