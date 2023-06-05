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Песков назвал позитивным заявлением США о готовности к диалогу по ДСНВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Вашингтон готов вести диалог с Москвой о контроле над вооружениями без предварительных условий.

В Кремле заявили о готовности вести диалог с США о ядерном вооружении
© РИА Новости

«Это важное и позитивное заявление. Разумеется, мы рассчитываем, что оно будет подкреплено шагами, затем уже можно будет рассматривать предлагаемые форматы диалога», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Россия остается открытой к диалогу, «но нужно сначала понять как формулируется предложение».

«В таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявления в прессе очень сложно, тем более, когда мы испытываем острейший дефицит доверия в наших двусторонних отношениях», — подчеркнул Песков.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на ежегодном заседании Ассоциации по контролю над вооружениями, что власти страны готовы вести диалог с Россией и Китаем о контроле над вооружениями без предварительных условий. По его словам, США «готовы работать с Россией над тем, как управлять ядерными рисками и разрабатывать архитектуру контроля над вооружениями после 2026 года», не дожидаясь урегулирования двусторонних «разногласий».

2 июня Салливан заявлял, что Вашингтон готов придерживаться количественных ограничений по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в случае готовности Москвы.

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