$80.88-0.0987.10+0.52

Песков: торжественного приема в Кремле по случаю Дня России не будет

Торжественный прием в Кремле по случаю Дня России проводиться не будет, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Песков: торжественного приема в Кремле по случаю Дня России не будет
© РИА Новости

Отмечается, что журналисты попросили Пескова рассказать, планирует ли глава РФ Владимир Путин на фоне праздника проводить торжественное мероприятие.

«Нет. Прием не планируется», - пояснил пресс-секретарь.

Напомним, что День России отмечается 12 июня. В столице и регионах проводятся массовые гуляния, праздничные концерты и другие масштабные мероприятия.

На протяжении многих лет в Кремле в эту дату устраивали прием, на который получали приглашения государственные, общественные и культурные деятели. В 2020-2022 годах прием не проводился.

Вместе с тем, традиция награждать в этот день выдающихся граждан России сохранилась. В этом году, по словам советника президента Владимира Толстого, эту церемонию также планируется провести.

Ранее сообщалось, что в конце мая был учрежден орден Гагарина. Согласно статуту, им будут награждать как россиян, так и иностранцев за особые заслуги в сфере космоса.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий