Песков: торжественного приема в Кремле по случаю Дня России не будет

Торжественный прием в Кремле по случаю Дня России проводиться не будет, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что журналисты попросили Пескова рассказать, планирует ли глава РФ Владимир Путин на фоне праздника проводить торжественное мероприятие.

«Нет. Прием не планируется», - пояснил пресс-секретарь.

Напомним, что День России отмечается 12 июня. В столице и регионах проводятся массовые гуляния, праздничные концерты и другие масштабные мероприятия.

На протяжении многих лет в Кремле в эту дату устраивали прием, на который получали приглашения государственные, общественные и культурные деятели. В 2020-2022 годах прием не проводился.

Вместе с тем, традиция награждать в этот день выдающихся граждан России сохранилась. В этом году, по словам советника президента Владимира Толстого, эту церемонию также планируется провести.