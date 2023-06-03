В Госдуме заявили о влиянии США на Армению

«Тем не менее также как в случае с Грузией, с которой сейчас происходит улучшение отношений и это поддерживает абсолютное большинство грузинского народа, вопреки позиции президента Грузии, армянский народ также заинтересован в максимально дружеских отношениях с Россией. Это предопределено общей историей», — заключил депутат.