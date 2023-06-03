Российский дипломат обвинила США в напряженности на Корейском полуострове

Основная причина напряженности на Корейском полуострове – стремление Соединенных Штатов и их партнеров нарастить давление на Северную Корею, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя председателя России при ООН Анны Евстигнеевой.

На заседании Совбеза международной организации она сообщила, что за последнее время обстановка в субрегионе значительно обострилась. Это связано с концепцией Вашингтона «расширенного сдерживания». Дипломат указала на непрекращающиеся военные учения в субрегионе, при этом американские власти не намерены «сбавлять обороты».

Зампред напомнила, что 25 мая США и Южная Корея провели боевые стрельбы у границ КНДР, в которых участвовали 2,5 тысячи военных и около 610 систем вооружений, в том числе — истребители, ударные вертолеты, беспилотные летательные аппараты, танки и артиллерия. Они стали первыми из запланированной до середины июня серии учений.

Евстигнеева указала, что такие действия не способствуют деэскалации напряженности на Корейском полуострове, при этом оказывая дестабилизирующее влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. В качестве примера дипломат привела недавние американо-южнокорейские договоренности по вопросам применения ядерного оружия.