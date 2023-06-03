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Российский дипломат обвинила США в напряженности на Корейском полуострове

Основная причина напряженности на Корейском полуострове – стремление Соединенных Штатов и их партнеров нарастить давление на Северную Корею, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя председателя России при ООН Анны Евстигнеевой.

Российский дипломат обвинила США в напряженности на Корейском полуострове
© РИА Новости

На заседании Совбеза международной организации она сообщила, что за последнее время обстановка в субрегионе значительно обострилась. Это связано с концепцией Вашингтона «расширенного сдерживания». Дипломат указала на непрекращающиеся военные учения в субрегионе, при этом американские власти не намерены «сбавлять обороты».

Зампред напомнила, что 25 мая США и Южная Корея провели боевые стрельбы у границ КНДР, в которых участвовали 2,5 тысячи военных и около 610 систем вооружений, в том числе — истребители, ударные вертолеты, беспилотные летательные аппараты, танки и артиллерия. Они стали первыми из запланированной до середины июня серии учений.

Евстигнеева указала, что такие действия не способствуют деэскалации напряженности на Корейском полуострове, при этом оказывая дестабилизирующее влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. В качестве примера дипломат привела недавние американо-южнокорейские договоренности по вопросам применения ядерного оружия.

На этом фоне Москва призывает Вашингтон предпринять конкретные шаги по снижению напряженности и возобновлению диалога с Пхеньяном.

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