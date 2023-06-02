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В Кремле заявили об отрицательном уровне отношений с Польшей

Отношения России и Польши в данный момент находятся на нулевой или даже отрицательной отметке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков заявил об отрицательном уровне отношений с Польшей
© Lenta.ru

Официальный представитель Кремля назвал историю отношений стран «богатой».

«Давайте не забывать, что все-таки достаточно продолжительное время в истории Польша была частью нашего государства. Поэтому у нас очень много всего общего. Практически все остальное время Польша была нашим врагом, вредила нашему государству», — отметил он.

Так Песков прокомментировал решение Варшавы переименовать Калининград в Крулевец, о котором стало известно 10 мая. Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши заявила, что каждая страна имеет право использовать традиционные названия, составляющие ее культурное наследие.

Ранее Песков уже называл Польшу враждебным государством, которое вмешивается в дела другой страны. Он выразил сожаление, что польское руководство «сейчас заходится в истериках русофобии».

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