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Песков сообщил, что Россия учитывает позицию Армении по конфликту вокруг Украины

По словам пресс-секретаря президента, РФ продолжает развитие концептуально союзнических отношений с Арменией

Москва учитывает позицию Еревана по конфликту вокруг Украины, но продолжает развитие союзнических отношений с Арменией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы принимаем его к сведению", - сказал представитель Кремля, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что его страна не является союзником России в конфликте на Украине, хотя Запад придерживается иного мнения, сложившаяся ситуация вызывает у Еревана обеспокоенность.

Пашинян прокомментировал мнение о союзничестве с Россией в СВО

По оценке Пескова, "это важное заявление".

"Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем", - констатировал пресс-секретарь российского лидера.

При этом он подчеркнул: "Безусловно, мы продолжаем развитие наших концептуально союзнических отношений с Арменией".

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