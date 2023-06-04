Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5-6 июня посетит с официальным визитом Таджикистан, где запланированы его переговоры с главой МИД Сироджиддином Мухриддином и встреча с президентом страны Эмомали Рахмоном. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ.

"5-6 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Таджикистан с официальным визитом, - сообщили в министерстве. - Запланированы его встреча с президентом Эмомали Рахмоном и переговоры с министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином".

В дипведомстве отметили, что в ходе контактов предполагается обсудить перспективы дальнейшего развития союзничества Москвы и Душанбе в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, обменяться мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной повесток дня.

"Особое внимание предстоит уделить дальнейшему углублению внешнеполитической координации России и Таджикистана на основных многосторонних площадках, включая ОДКБ, СНГ, ШОС, а также ООН, ОБСЕ и СВМДА", - добавили в министерстве.