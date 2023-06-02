В Кремле назвали ЕС послушным инструментом в оркестре Вашингтона

«Многие страны Европы прекрасно отдают себе в этом отчет. К сожалению, в НАТО музыку и заказывает и оплачивает Вашингтон. Европейские государства, к сожалению, являются послушным инструментам в этом оркестре. Ситуация такова, спецоперация продолжается», - заявил Песков.