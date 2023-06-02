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В Кремле назвали ЕС послушным инструментом в оркестре Вашингтона

Россия в рамках специальной военной операции будет добиваться выполнения своих задач и обеспечит собственные интересы и безопасность. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Активность НАТО у российских границ представитель Кремля назвал основным раздражителем и потенциальной проблемой на долгие годы.

В Кремле назвали ЕС послушным инструментом в оркестре Вашингтона
© globallookpress.com

«Многие страны Европы прекрасно отдают себе в этом отчет. К сожалению, в НАТО музыку и заказывает и оплачивает Вашингтон. Европейские государства, к сожалению, являются послушным инструментам в этом оркестре. Ситуация такова, спецоперация продолжается», - заявил Песков.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о праве официального Киева наносить удары по российской территории. Так он прокомментировал атаку дронов ВСУ на Москву. В общении с журналистами глава альянса заверил в готовности поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

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