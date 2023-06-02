Песков заявил об отсутствии предпосылок для диалога с Украиной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит предпосылок для диалога с Украиной.
«Насчёт диалога мы неоднократно говорили — сейчас такого варианта нет. Он не просматривается, и никаких предпосылок нет», — сказал Песков.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о невозможности переговоров с Украиной, пока там действует киевский террористический режим во главе с Владимиром Зеленским.