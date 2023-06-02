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Песков заявил об отсутствии предпосылок для диалога с Украиной

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит предпосылок для диалога с Украиной.

Песков заявил об отсутствии предпосылок для диалога с Украиной
© РИА Новости

«Насчёт диалога мы неоднократно говорили — сейчас такого варианта нет. Он не просматривается, и никаких предпосылок нет», — сказал Песков.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о невозможности переговоров с Украиной, пока там действует киевский террористический режим во главе с Владимиром Зеленским.

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