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Путин: недоброжелатели РФ пытаются раскачать ситуацию в стране

Открывая совещание с постоянными членами Совета безопасности российский президент Владимир Путин заявил, что власти должны делать все, чтобы не допустить дестабилизации в стране. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, недоброжелатели России предпринимают усилия, чтобы раскачать ситуацию в нашей стране. Он призвал членов Совбеза сделать все, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать.

«Сегодня этими <...> вопросами мы и займемся применительно к обеспечению безопасности России, в данном случае безопасности внутриполитической», - сказал Путин на совещании.

При этом глава государства подчеркнул, что речь будет идти и о межнациональных отношениях. Это чрезвычайно важный вопрос для страны, где проживает 190 этносов.

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В рамках совещания с докладами выступят глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.

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