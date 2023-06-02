Путин: недоброжелатели РФ пытаются раскачать ситуацию в стране
Открывая совещание с постоянными членами Совета безопасности российский президент Владимир Путин заявил, что власти должны делать все, чтобы не допустить дестабилизации в стране. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, недоброжелатели России предпринимают усилия, чтобы раскачать ситуацию в нашей стране. Он призвал членов Совбеза сделать все, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать.
«Сегодня этими <...> вопросами мы и займемся применительно к обеспечению безопасности России, в данном случае безопасности внутриполитической», - сказал Путин на совещании.
При этом глава государства подчеркнул, что речь будет идти и о межнациональных отношениях. Это чрезвычайно важный вопрос для страны, где проживает 190 этносов.
В рамках совещания с докладами выступят глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.