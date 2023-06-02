Путин провел совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает пресс-служба Кремля .

Глава государства обсудил обеспечение внутриполитической безопасности России в ответ на попытку недоброжелателей раскачать ситуацию. Он заявил о необходимости сделать все, чтобы не позволить ни при каких обстоятельствах раскачать ситуацию в стране извне.