Путин провел совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства обсудил обеспечение внутриполитической безопасности России в ответ на попытку недоброжелателей раскачать ситуацию. Он заявил о необходимости сделать все, чтобы не позволить ни при каких обстоятельствах раскачать ситуацию в стране извне.
С докладами выступили директор ФСБ Александр Бортников и Министр внутренних дел Владимир Колокольцев.