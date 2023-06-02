ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил 80%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 22 по 28 мая, не изменился за последнюю неделю и составляет 80%. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу.