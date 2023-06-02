$80.97-0.0386.58+0.08

Мишустин рассказал о способах достижения технологического суверенитета

В рамках второго дня конференции ЦИПР председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетил выставочную экспозицию конференции, принял участие в пленарном заседании, а также обозначил главные направления работы для достижения цифровой независимости, сообщает пресс-служба ЦИПР.

Мишустин рассказал о способах достижения технологического суверенитета
© Пресс-служба ЦИПР

Участники планерного заседания «Цифровая независимость промышленной России» подвели итоги работы индустриальных центров компетенций (ИЦК) и программы импортозамещения программного обеспечения, а также обозначили перспективы развития импортозамещения в России в 2023-2024 году.

Михаил Мишустин заявил о необходимости запустить в текущем году волну проектов разработки ИТ-решений по предложениям индустриальных центров компетенций, организовать на базе ИЦК работу по формированию перечней типовых решений, относящихся к КИИ, упростить разработчикам доступ к контрактам государственных компаний — крупных отраслевых заказчиков.

Также председатель правительства поручил подготовить отдельный план действий по формированию отраслевых венчурных фондов и снятию барьеров для привлечения частных инвестиций, проработать вопрос расходования на поддержку разработки отечественных ИТ-решений части платы за использование зарубежного ПО, а также создать новый центр компетенции по разработке отечественных контроллеров и датчиков для автоматизированных систем управления технологическим процессом.

VIII ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проходит в конгрессно-выставочном центре «Нижегородская Ярмарка». Организатором конференции является компания «ОМГ».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий