Мишустин рассказал о способах достижения технологического суверенитета

В рамках второго дня конференции ЦИПР председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетил выставочную экспозицию конференции, принял участие в пленарном заседании, а также обозначил главные направления работы для достижения цифровой независимости, сообщает пресс-служба ЦИПР.

© Пресс-служба ЦИПР

Участники планерного заседания «Цифровая независимость промышленной России» подвели итоги работы индустриальных центров компетенций (ИЦК) и программы импортозамещения программного обеспечения, а также обозначили перспективы развития импортозамещения в России в 2023-2024 году.

Михаил Мишустин заявил о необходимости запустить в текущем году волну проектов разработки ИТ-решений по предложениям индустриальных центров компетенций, организовать на базе ИЦК работу по формированию перечней типовых решений, относящихся к КИИ, упростить разработчикам доступ к контрактам государственных компаний — крупных отраслевых заказчиков.

Также председатель правительства поручил подготовить отдельный план действий по формированию отраслевых венчурных фондов и снятию барьеров для привлечения частных инвестиций, проработать вопрос расходования на поддержку разработки отечественных ИТ-решений части платы за использование зарубежного ПО, а также создать новый центр компетенции по разработке отечественных контроллеров и датчиков для автоматизированных систем управления технологическим процессом.