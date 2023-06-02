Посольство России: объявленные США шаги по ДСНВ не изменят позицию Москвы

Россия не изменит свою позицию в связи с объявлением Госдепартаментом контрмер, касающихся Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в Telegram-канале.

"Мы приняли к сведению объявленные США контрмеры в контексте ДСНВ. Однако они никак не повлияют на российскую позицию. Путь к возобновлению действия договора только один, и он хорошо известен коллегам. Вашингтону необходимо отказаться от враждебного курса и намерения нанести России "стратегическое поражение", - подчеркнули в диппредставительстве РФ.

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"Наша страна ответственно подходит к своим обязательствам в сфере контроля над вооружениями. Продолжает придерживаться центральных ограничений Договора на численность СНВ, что позволяет поддерживать достаточный уровень предсказуемости и стабильности в ядерной сфере", - констатируется в заявлении.

Президент России Владимир Путин объявил 21 марта о том, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 1 марта Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ.

Заявления США по ДСНВ

В диппредставительстве также отметили, что заявления вашингтонской администрации о невыполнении Россией Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений не имеют никакого отношения к реальным причинам кризиса вокруг этих договоренностей.

"Обратили внимание на опубликованные 1 июня Госдепартаментом материалы по тематике ДСНВ, в которых Россия вновь обвиняется в нарушении договора. В очередной раз подчеркиваем, что американские заявления не имеют ничего общего с реальными причинами кризиса вокруг ДСНВ", - указали в диппредставительстве.

"Мы неоднократно публично и по дипканалам разъясняли мотивы приостановки Россией участия в соглашении. Приводили исчерпывающие юридические обоснования нашего решения, которое в полной мере соответствует Венской конвенции о праве международных договоров. Упорное нежелание администрации признавать незыблемость международного права весьма показательно. Правовой волюнтаризм всегда был присущ Вашингтону", - подчеркнули в посольстве.

Контрмеры США

Как говорится в обнародованном в четверг заявлении внешнеполитического ведомства США, Вашингтон с 1 июня прекращает предоставлять Москве данные о статусе и местонахождении своих систем, подпадающих под ДСНВ, а также отзывает визы, выданные российским специалистам для проведения инспекций на американской территории.

Кроме того, прекращается передача уведомлений и телеметрических данных о запусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет на подводных лодках.