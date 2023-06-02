Посольство России: объявленные США шаги по ДСНВ не изменят позицию Москвы

Посольство РФ заявило, что объявленные США шаги по ДСНВ не изменят российскую позицию
Россия не изменит свою позицию в связи с объявлением Госдепартаментом контрмер, касающихся Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в Telegram-канале.
"Мы приняли к сведению объявленные США контрмеры в контексте ДСНВ. Однако они никак не повлияют на российскую позицию. Путь к возобновлению действия договора только один, и он хорошо известен коллегам. Вашингтону необходимо отказаться от враждебного курса и намерения нанести России "стратегическое поражение", - подчеркнули в диппредставительстве РФ.
"Наша страна ответственно подходит к своим обязательствам в сфере контроля над вооружениями. Продолжает придерживаться центральных ограничений Договора на численность СНВ, что позволяет поддерживать достаточный уровень предсказуемости и стабильности в ядерной сфере", - констатируется в заявлении.
Президент России Владимир Путин объявил 21 марта о том, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 1 марта Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ.
Заявления США по ДСНВ
В диппредставительстве также отметили, что заявления вашингтонской администрации о невыполнении Россией Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений не имеют никакого отношения к реальным причинам кризиса вокруг этих договоренностей.
"Обратили внимание на опубликованные 1 июня Госдепартаментом материалы по тематике ДСНВ, в которых Россия вновь обвиняется в нарушении договора. В очередной раз подчеркиваем, что американские заявления не имеют ничего общего с реальными причинами кризиса вокруг ДСНВ", - указали в диппредставительстве.
"Мы неоднократно публично и по дипканалам разъясняли мотивы приостановки Россией участия в соглашении. Приводили исчерпывающие юридические обоснования нашего решения, которое в полной мере соответствует Венской конвенции о праве международных договоров. Упорное нежелание администрации признавать незыблемость международного права весьма показательно. Правовой волюнтаризм всегда был присущ Вашингтону", - подчеркнули в посольстве.
Контрмеры США
Как говорится в обнародованном в четверг заявлении внешнеполитического ведомства США, Вашингтон с 1 июня прекращает предоставлять Москве данные о статусе и местонахождении своих систем, подпадающих под ДСНВ, а также отзывает визы, выданные российским специалистам для проведения инспекций на американской территории.
Кроме того, прекращается передача уведомлений и телеметрических данных о запусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет на подводных лодках.
Россия и США заключили договор в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили соглашение на максимально возможные пять лет.