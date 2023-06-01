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МИД РФ обвинил ООН в спекуляции на теме аммиакопровода

Секретариат ООН спекулирует на теме аммиакопровода Тольятти-Одесса, пытаясь создать видимость неких новых усилий и контактов. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Вершинин.

МИД РФ обвинил ООН в спекуляции на теме аммиакопровода
© ТАСС

По его словам, с помощью данного вопроса Киев «пытается буквально выторговать дополнительные выгоды», открыто заявляя об этом «публично».

«Наша позиция остается неизменной — экспорт аммиака является частью имеющихся договоренностей и должен был начаться одновременно с транспортировкой украинского зерна», — сказал Вершинин.

Он отметил, что РФ неоднократно доводила ее до ООН и представителей Турции и Украины, которые также выступают сторонами «черноморской инициативы».

«Тем удивительнее, что в Секретариате ООН, отлично зная об этой нашей позиции, продолжают спекулировать на теме аммиака, пытаясь создать видимость неких новых усилий и контактов. Тем более что отсутствие каких-либо результатов налицо — аммиакопровод как не работал, так и не работает», — добавил замглавы МИД России.

Вершинин подчеркнул, что без решения данной проблемы и еще четырех других (переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT, поставки запчастей, разблокирования транспортной логистики и страхования и разморозки активов компаний РФ) не может идти речи «не то что о добавлении портов и расширении номенклатуры украинского экспорта, но и о дальнейшем продолжении сделки после 17 июля».

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