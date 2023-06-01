МИД РФ обвинил ООН в спекуляции на теме аммиакопровода

Он отметил, что РФ неоднократно доводила ее до ООН и представителей Турции и Украины, которые также выступают сторонами «черноморской инициативы».

«Тем удивительнее, что в Секретариате ООН, отлично зная об этой нашей позиции, продолжают спекулировать на теме аммиака, пытаясь создать видимость неких новых усилий и контактов. Тем более что отсутствие каких-либо результатов налицо — аммиакопровод как не работал, так и не работает», — добавил замглавы МИД России.

Вершинин подчеркнул, что без решения данной проблемы и еще четырех других (переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT, поставки запчастей, разблокирования транспортной логистики и страхования и разморозки активов компаний РФ) не может идти речи «не то что о добавлении портов и расширении номенклатуры украинского экспорта, но и о дальнейшем продолжении сделки после 17 июля».