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В Кремле сообщили о разговоре Путина с командиром «Ахмата»

Президент России Владимир Путин провел разговор с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пишет РИА Новости.

В Кремле сообщили о разговоре Путина с командиром «Ахмата»
© ТАСС

По словам представителя Кремля, президент часто общается с руководителями подразделений, участвующих в специальной военной операции (СВО).

Путин заявил, что Россия одержит победу в СВО

О недавней беседе с Путиным Алаудинов заявил журналистам телеканала «Звезда». По словам командира «Ахмата», президент проявил «отеческую »заботу о военнослужащих, которые были ранены в последние дни.

«Я так понял, что он досконально владеет обстановкой и ситуацией на марьинском направлении, сказал, что это очень важный участок, в связи с чем он на нас возлагает очень большие надежды», — рассказал Алаудинов.

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